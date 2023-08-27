В Уватском районе с начала года побывали около 20 тысяч туристов

Фото: администрация Уватского муниципального района

В Уватском районе в этом году побывали около 20 тысяч туристов. Часть из них посещает северную территорию во время речного круиза по рекам Западной Сибири «От тайги до полярного круга».

- У этого маршрута несколько остановок, включая Тобольск, Ханты-Мансийск и Салехард, одна из них в Увате. Судя по тому, сколько хороших слов путешественники оставляют в книге отзывов в нашем краеведческом музее, люди находят здесь для себя много интересного. Сильное впечатление производят залы «Золотой бабы» и «Ледниковый период», виды речных просторов с Кошелевской горы - рассказал глава района Вячеслав Елизаров.

Часто район посещают путешественники на авто, они приезжают из центральной России и автономных округов. Кто-то останавливается, чтобы отдохнуть перед дальней поездкой, другим интересно окунуться в мир огромных территорий необжитой тайги с уникальными уголками заповедных лесов.

9 сентября в Увате стартует VIII фестиваль парковой скульптуры «Чудотворцы». Накануне 100-летия Уватского района мастера создадут деревянные скульптуры для 12 сельских поселений. Темой фестиваля этого года станет «История в мифах и фактах».