В Ишиме пенсионеры станут слушателями нового факультета «Культура и искусство» Фото: Юлия Кучеренко

В Ишиме 30 пенсионеров старше 60 лет станут слушателями нового факультета «Культура и искусство» в Университете старшего поколения в Ишиме. Занятия начнутся осенью в библиотеке «ИнтеллектЦентр». Курс длится девять месяцев. За это время студенты узнают о картинах известных художников, деятельности российских театров, познакомятся шедеврами кинематографа, творчеством писателей-юбиляров. Кроме того, встретятся с местными авторами литературного объединения «Парус», сообщает «Тюменская линия».

- Для посетителей пожилого возраста занятия становятся настоящей отдушиной, возможностью пообщаться, обсудить полученные знания и открыть в себе новые таланты. К примеру, на киномарафоне слушатели окунутся во времена юности через совместный просмотр любимых советских фильмов. За чашечкой чая вспомнят прошлое и поделятся сокровенным, да и просто поднимут себе настроение, - рассказала ведущий библиотекарь «ИнтеллектЦентра» Наталья Станичникова.

Пенсионеров ждут лекции, беседы, дискуссии, мастер-классы, видеоэкскурсии, встречи с интересными людьми. Они смогут сами активно участвовать в проведении занятий: готовить сообщения, доклады, делиться впечатлениями о прочитанных книгах, просмотренных фильмах.