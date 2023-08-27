В Тобольске пройдет образовательный марафон «Фабрика проектов»

Фото: Мультицентр «Моя территория» Тобольск

С 8 по 24 сентября пройдет образовательный марафон «Фабрика проектов», сообщает Мегатюмень. Во время марафона участники придумают идею и проработают паспорт социально значимого проекта, а затем получат онлайн-консультацию от экспертов, подготовят защитную речь, и выступят с презентацией инициативы. Заявки принимаются до 24 сентября включительно.

Во время марафона 8 сентября в 18:00 в мультицентре «Моя территория» состоится деловая игра «Проектор идей». 15 и 16 сентября в онлайн-формате пройдет 24-часовая консультация с региональными специалистами. 23 сентября в 18:00 в мультицентре стартует подготовка к «Батлу идей», а 24 сентября в 16:00 на площадке мультицентра начнется финальное событие марафона — «Батл идей».

— Среди молодых жителей Тобольска много желающих заниматься социальным проектированием. Чтобы помочь активной молодежи города создать свои проекты и представить их на грантовом конкурсе, мы с командой мультицентра решили провести образовательный марафон. С помощью «Фабрики проектов» тоболяки смогут создать с нуля или доработать свои инициативы под руководством экспертов, а также попрактиковаться в защите проектов перед жюри, — рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Александра Козютенко.