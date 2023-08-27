На фестивале в Чебоксарах представили вышитую карту Тюменской области

Вышитая карта Тюменской области побывала на фестивале в Чебоксарах. Больше 130 мастеров из 70 регионов России представили в стенах Чувашского художественного музея вышитые карты своих регионов. Тюменские мастера успешно представили свое произведение – карту Тюменской области с автономными округами.

- Мне очень приятно, что показали мою родную местность такой, какая она есть - богатая на животный и растительный мир, с церквями, лесами, тундрой, нефтяными вышками - у нас пять Франций легко помещается, а уж по климату - от Казахстана до Обской губы есть все - и степи, и болота, и вечная мерзлота - на любой вкус… Такая же - на любой вкус - и вышивка. Горжусь нашими мастерицами, создавшими эту красоту - поделилась впечатлениями бывшая тюменка, ныне жительница Сочи.

Уникальные полотна рукодельницы вышили различными техниками, используя мех, бисер, аппликации из янтаря, и даже рыбью кожу. Участников фестиваля ждала большая программа, в том числе лекции по народному искусству и мастер-классы по различным техникам вышивки. Свой мастер-класс «Тюменский цветок» - по ковровой вышивке - провела Ирина Тарасенко из Ишима.