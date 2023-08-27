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НовостиОбщество27 августа 2023 10:07

Тюменский ветеринар объяснил поведение кошек и их любовь к лазанью по деревьям

Скелет животного идеально подходит для выполнения акробатических трюков и лазанья по деревьям
Виктория Терина
Тюменский ветеринар объяснил поведение кошек и их любовь к лазанью по деревьям

Тюменский ветеринар объяснил поведение кошек и их любовь к лазанью по деревьям

Фото: Юлия Кучеренко

Ветеринар Матвей Лапин объяснил поведение кошек и их любовь к лазанью по деревьям, об этом пишет tmn.aif.ru.

- Страсть к лазанью по деревьям у кошек в крови. По своей натуре они прирожденные хищники, основная тактика их охоты подстерегающая. Взобравшись на дерево, они там притаиваются, поджидая удобный момент для нападения. К тому там всегда есть птички, которые для кошек являются настоящим лакомством, - рассказал ветеринар.

Он также пояснил, что на высоких поверхностях кошкам открывается отличный обзор и при этом, саму ее не видно. На высоте животное сможет спокойно отдохнуть и увидит любую опасность или потенциальную жертву.

Кошка активно пользуется своими уникальными когтями. Их форма и заостренные кончики помогают животному без труда цепляться за различные поверхности. А скелет животного идеально подходит для выполнения акробатических трюков и лазанья по деревьям. Поддерживать равновесие кошке помогает хвост.