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НовостиОбщество27 августа 2023 9:04

Тюменцам посоветовали, как бороться со слизнями в саду

Советы дала опытный садовод Нина Щербакова
Виктория Терина
Тюменцам посоветовали, как бороться со слизнями в саду

Тюменцам посоветовали, как бороться со слизнями в саду

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы узнали, как бороться со слизнями в саду. Это довольно опасные вредители, которые повреждают как огородные, так и декоративные культуры. Повреждения, причиняемые этими моллюсками можно сразу различить - они выгрызают отверстия, оставляя не тронутыми черешок и крупные жилки. «Тюменская область сегодня» приводит советы опытного садовода Нины Щербаковой.

В первую очередь необходимо удалить все сорняки возле теплицы, вдоль грядок, в местах, где более влажно. Далее можно посыпать между рядами и дорожками смесью золы, гашеной извести, суперфосфата, и сухой горчицы. Еще слизни не могут передвигаться по песку, древесным опилкам и еловому опаду.

Лучшим способ уничтожения моллюсков является поваренная соль. Особенно безвредно это будет на компостных кучах. Соль нужно применять вечером, в сухую погоду. А еще слизни неравнодушны к темному густому пиву - их очень привлекает его терпкий аромат. Поэтому нужно налить в низкую емкость пиво, а вокруг рассыпать поваренную соль.

Также можно использовать специальные средства борьбы со слизнями: химические препараты на основе метальдегида – «Гроза», «Слизнеед», «Мета» и прочие.