Ветеринар посоветовала тюменцам чистить зубы собакам и кошкам под наркозом Фото: Юлия Кучеренко

Ветеринар Дарья Сухова посоветовала чистить зубы собакам и кошкам под наркозом. Советы ветеринара о том, как ухаживать за зубами домашних животных, приводит «Тюменская область сегодня».

– Чистить зубки животным нужно обязательно. Скапливается мягкий налет, а затем образуется зубной камень. Если мягкий налет можно самостоятельно убрать зубной щеткой и пастой (специальной для животных), то от камня получится избавиться только ультразвуком, – объяснила специалист.

Специальные палочки или косточки (изготовленные для животных), а также твердая пища (сухой корм, лакомства) задерживают образование налета и камня, но не избавляют от него полностью. Есть такие породы собак, которые не могут или не приучены к таким лакомствам.

Ветеринар рассказала, что нельзя соглашаться на чистку зубов животному ультразвуком у грумера, так как такой специалист не имеет для этого нужных навыков. Этим должен заниматься ветеринарный врач, у которого есть узкая специализация «Стоматология».