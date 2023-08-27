В парке 30 лет ВЛКСМ в Викулово установят тренажеры и МАФы Фото: Юлия Кучеренко

В парке 30 лет ВЛКСМ в Викулово установят тренажеры, пишет Тюменская линия. В центре села Викулово в 2024 году установят тренажеры и МАФы. Главы Викуловского района Андрей Лотов сообщил о подготовке к строительству во время прямого эфира 23 августа.

- Жители активно голосовали за вид детской площадки, малые архитектурные формы. В 2024 году будем закупать и размещать там. Также граждане интересовались тем, почему ничего нет для взрослых? Поэтому установим еще и тренажеры, — отметил Андрей Лотов.

Кроме парка благоустроят площадь у храма во имя Святой троицы. Здесь обустроят парковочные места, места для отдыха селян, а также установят арт-объекты, а настоятель храма отец Владимир разобьет вместе с прихожанами цветники.