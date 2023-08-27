Жителя Тюменской области осудят за смерть брата Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области состоится суд над жителем Аромашевского района, который до смерти избил собственного брата.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Аромашево. Он обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" - говорится в сообщении ведомства.

Ссора, закончившаяся смертью, произошла между братьями в октябре 2022 года. Оба были пьяны и поссорились на почве ревности, а именно из-за повышенного интереса старшего брата к сожительнице младшего. Ревнивец начал избивать брата руками и ногами по голове и телу. Мужчину увезли в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Следователи собрали доказательства и передали дело в суд.