В тюменский Медицинский город завезли новое оборудование для операций. Фото: Многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город"

В тюменский Медицинский город поступило новое операционное оборудование. С помощью него можно проводить операции малотравматично, избегая больших разрезов. Чтобы более качественно проводить лечение пациентов, специалисты отделения онкогинекологии выполняют малоинвазивные операции через небольшие проколы.

- Такого рода хирургическое лечение мы выполняем пациенткам, поступившим в отделение по поводу рака тела матки и рака шейки матки. Лапароскопическая лимфодиссекция позволяет сократить восстановительный период и абсолютно не сказывается на дальнейшем негативном течении и распространении опухолевого заболевания,— отметила заведующий отделением онкогинекологии Медицинского города Мария Кузьменко.

Теперь врачи могут увеличить количество операций, выполняемых щадящим хирургическим способом – так называемым лапароскопическим. А, значит, больше женщин смогут получить необходимую медицинскую помощь.