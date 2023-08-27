Два человека погибли во время пожара в частном доме в Тобольске Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске на пожаре погибли 2 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

- Вызов поступил в первом часу ночи 27 августа. По сообщению пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина. На место происшествия привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава - говорится в сообщении МЧС России.

Пожар удалось потушить, сгорело 56 квадратных метров помещения. К сожалению, два человека погибли. Причину пожара выясняют дознаватели.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени потушили пожар на площади 180 кв. метров в частном доме-гостинице на улице Колхозной.