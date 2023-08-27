Тюменцам рассказали, надо ли поливать посадки на огороде в августе Фото: Юлия Кучеренко

Начинающие дачники сомневаются: надо ли поливать посадки на огороде в августе. Оказывается, не все, а некоторые и вовсе не требуют.

- Много воды по-прежнему необходимо капусте, баклажанам, кабачкам, огурцам и дыням. А вот томаты, перец, тыквы и арбузы можно особо и не баловать — пусть сахара накапливают, а не воду. Чаще поливайте морковь. В августовский период она набирает объем и при недостатке влаги плоды покроются глубокими трещинами, будут не красивыми и не будут длительно храниться. Свекла, при недостаточном поливе в августе заметно мельчает и теряет свои вкусовые свойства. В отличие от моркови, необходимость в поливе свеклы легко заметить по увяданию листьев. Как только ботва начнет клониться к земле и терять тургор, необходимо увлажнить корнеплоды достаточным количеством воды. Полностью прекращают полив корнеплодов за 10 дней до сбора урожая, - пояснила опытная огородница Нина Петрова.

Как рассказала Нина Максимовна, капуста – главный любитель воды в огороде. При недостаточном количестве влаги в любой период она начинает болеть, подвергается атаке крестцовой блошки и капустной мухи.