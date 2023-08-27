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НовостиОбщество27 августа 2023 3:10

В Тюмени 27 августа воздух прогреется до + 20 градусов, а ночью ожидаются заморозки

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 27 августа 2023 года
Виктория Терина
В Тюмени 27 августа воздух прогреется до + 20 градусов, а ночью ожидаются заморозки

В Тюмени 27 августа воздух прогреется до + 20 градусов, а ночью ожидаются заморозки

Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 27 августа будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами туман, ветер от юго-западного до юго-восточного 2-7 м/с. Днем местами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Ночью сильно похолодает до +3, +8 градусов, а местами ожидаются заморозки до -0, -3. Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов.

На Руси было принято наблюдать за ветром: если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен — следует ждать ненастья. Еще обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг – значит, к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придет позже обычного.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области