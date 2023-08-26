На трассах Тюменской области увеличили количество нарядов ДПС

На трассах проводится мероприятие «Дорога домой». Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Лето подходит к концу, люди возвращаются с отпусков. И не все предпочитают поезда, самолеты, пассажирские автобусы. Многие любят путешествовать на своем автомобиле и самостоятельно преодолевать сотни, а то и тысячи километров.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в Госавтоинспекции Тюменской области, на трассах проводится мероприятие «Дорога домой». Из отпусков возвращаются жители северных регионов и потому, для контроля и создания безопасных условий, нарядов ДПС на дорожных участках стало больше. В Уватском районе несут службу дополнительные автопатрули спецвзвода полка ДПС.

Автоинспекторы совместно с дорожными организациями, медработниками, волонтерами общаются с водителями, информируют их об аварийной обстановке и опасных участках. Также оценивают состояние здоровья и дают рекомендации по соблюдению режима труда и отдыза.

В ведомстве также отметили, что в текущем году сложная ситуация с авариями сложилась на федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, где только за август в 11 ДТП скончались 13 человек.