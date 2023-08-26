В Тобольске ведутся масштабные работы по подготовке к отопительному сезону

К отопительному сезону в Тобольске будут выполнены все работы Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Совсем скоро в квартиры тоболяков придет тепло. Сезон отопления уже практически на носу. Сейчас в городе ведутся активные работы по восстановлению, ремонту и замены трубопровода.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тобольска, основная задача - обеспечить горожан теплом в отопительный период. Специалисты выявили наиболее проблемные участки и занимаются устранением необходимых неполадок. В том числе проводят и капительные работы.

По словам заместителя главы города Юрия Вавакина, к началу сезона все работы будут выполнены и сделаны в срок, поэтому переживать местным жителям не о чем.