Бренду этим летом исполнилось шесть лет. Фото: соцсети Visit Tyumen

Организаторы конкурса для предпринимателей в рамках региональной программы «Развитие внутреннего и выездного туризма» ставят перед собой задачу создать еще больше маршрутов и направлений, сувенирной продукции, а также виртуальных экскурсий. Об этом сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

По словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, сейчас у местных предпринимателей в сфере туризма есть все шансы на получение субсидий для развития бизнеса.

Она также добавила, что заявки принимаются по различным направлениям в сфере внутреннего туризма. Это может быть сельский туризм, создание сувенирной продукции, разработка виртуальных экскурсий или мобильных приложений. Программа в большей мере рассчитана на тех, кто уже имеет опыт в туристической сфере, а дополнительные средства нужны для развития бизнеса. Проекты победителей на сопровождение, в том числе информационное, берет на себя агентство туризма и продвижения Тюменской области. В частности, после подведения итогов конкурса, узнать о новых туристических продуктах станет возможно в центре Visit Tyumen, который находится в ЦУМе.

А генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова отметила, что бренд Visit Tyumen набирает популярность. А стильная брендированная продукция привлекает повышенное внимание, как местного населения, так и гостей областной столицы. Сейчас это лидер продаж и многие приходят за ним, поясняя, что логотип универсальный и подходит под любой вид сувенира.