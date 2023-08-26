В Тюмени подросток собирает кубик Рубика всего за несколько секунд

В Тюмени подросток собирает кубик за несколько секунд. Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Юный талант поделился своей историей с изданием «Тюменская область сегодня». По словам мальчика, спидкубинг хорошо помог ему развить логику, память, моторику, а также усидчивость.

Он признался, что благодаря этому ему было легко запоминать стихотворения и формулы. Также он сказал, что это увлечение помогло ему обрести ему новых знакомых и даже стать более общительным человеком. Александр говорит, что когда только этим начал заниматься, то был очень зажатым и стеснительным, но сейчас все изменилось. К нему подходят пообщаться даже в парках, где он периодами сидит на лавочках и собирает кубик.

– Я взялся за кубик почти пять лет назад из-за того, что хотел быть похожим на профессионалов, – отметил мальчик.

В результате упорного труда и большого желания, он добился высоких результатов. Александр призер городских и областных соревнований, а также помощник организатора «Тюмень Спидкубинг». А его личный рекорд в одиночной попытке сборки кубика Рубика 3х3 составляет 6,28 секунд.