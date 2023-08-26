В Тюмени пройдут лекции о китайском театре и профессии актера

Фото: Космос/ Молодежный театральный центр

В Молодежном театральном центре «Космос» состоятся открытые лекции и мастер-классы со 2 по 30 сентября. Их проведут эксперты театральной школы «Теплица». Вход по предварительной регистрации.

Технический специалист «Космоса» Александр Лазов расскажет участникам о популярных формах взаимодействия с контентом, и о том, как интерактивные технологии применяются в современном театре. Лекция пройдет 2 сентября в 18:00.

Мастер-классы по сценическому движению проведет педагог по современному танцу Ирина Плесовских. Она поможет тюменцам развить скорость реакции, равновесие, выработать язык тела каждую субботу сентября в 19:30.

О том, «Как подготовить себя к выходу на сцену» 9 сентября в 11:00 расскажет основательница молодежного театра «Май» Мария Гущина. Она научит горожан разогреваться перед выступлением и проведет тренировку по речевой импровизации.

Преподаватель Антропошколы Тюменского государственного университета Станислав Мажинский поведает об истории и декорациях китайского театра — проведет лекцию «Один стол, два стула» 16 сентября в 18:00.

Также, по информации Moi-portal.ru, директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев познакомит тюменцев с актерскими техниками, основами импровизации, сценического внимания и построения образов 27 сентября в 13:00 на мастер-классе «Профессия актера — жить или играть».

Заключительный мастер-класс класс сентября «Тренинг как катализатор творческого процесса» проведет профессор кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Жабровец. Она поможет участникам в поиске творческого решения 30 сентября в 14:00.

Также тюменцы могут посетить и итоговые показы театральной школы «Теплица». Они пройдут 21 сентября, и с 23 по 26 сентября.