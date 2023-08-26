На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошла страшная авария

Водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Фото: соцсети

Очередное ДТП случилось минувшей ночью на 58 километре автомобильной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Водитель легкового автотранспорта Лада Веста не смог справиться с управлением и слетел с проезжей части в кювет. В противопожарной службе корреспонденту «КП-Тюмень» рассказали, что водитель оказался в ловушке, то есть зажатым в салоне транспортного средства. Для того, чтобы его оттуда извлечь и отдать в руки врачам для оказания пострадавшему медицинской помощи, спасатели разрезали салон.

В областном департаменте здравоохранения отметили, что вызов поступил 26 августа в 0:13. Мужчине оказали помощь, а затем увезли в приемное отделение ОКБ №2. Пациент госпитализирован в профильное отделение и его состояние врачи оценивают, как тяжелое.