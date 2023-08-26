Жители Тюмени, дома которых попали под снос, почти год не могут получить компенсацию за жилье

В Тюмени реализуется программа «Переселение из аварийного и ветхого жилья», однако люди, которые под нее попали, по сей день ждут выплат. Речь идет о домах на Лесобазе.

Горожане возмущены тем, что оценка недвижимости проводилась еще в прошлом году и с тех пор ничего с мертвой точки не сдвинулось. При этом цены на недвижимость растут в геометрической прогрессии, а компенсация остается прежней. От безысходности тюменцы готовы обращаться к Путину.

К слову, местные власти успокаивают разгорячившихся граждан и обещают, что до конца 2023 года жителей аварийных домов по улице Камчатской расселят. Они также отмечают, что в текущий момент Главное управление строительства Тюменской области уже подготавливает соглашение о выделении субсидий для предоставления возмещения за жилые помещения в рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилфонда».