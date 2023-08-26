Тюменцы достойно показали себя на всероссийских соревнованиях по мотокроссу

Мероприятие проходило в Свердловской области.

Представители Тюменской области разной возрастной категории достойно выступили на Кубке Мотоциклетной Федерации России по мотоспорту среди ветеранов и в других соревнованиях. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. С 19 по 20 августа в поселке Буланаш Свердловской области состоялся третий заключительный этап. Турнир собрал больше 100 спортсменов из разных уголков страны. Наш регион представляли в группе «А» (до 52лет) Андрей Утусиков. В самой старшей группе «В» (до 62 лет) Сергей Дмитриев. Победу одержал Дмитриев, а у Утусикова произошли проблемы с мотоциклом, которые не дали добиться высоких результатов.

Помимо этого, с Кубком МФР проводился традиционный мотокросс, посвященный юбилею образования поселка и Дню шахтера. В классе «любители В», второе место занял тюменец Артур Байдалинов. В детских классах четвертое место присудили Андрею Утусикову младшему, такое же место занял Даниил Градков. А среди самых маленьких бронзу получил Арсений Утусиков. Это самый младший из династии мотоспортсменов Утусиковых. Ему всего пять лет и он уже показывает достойные результаты.