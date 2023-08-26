В Тобольске нашли мужчину, которого искали несколько дней

Мужчина нашелся накануне. Фото: Комсомольская правла

В Тюменской области за последние недели довольно часто стали пропадать люди. К счастью, все «потеряшки» были найдены живыми и невредимыми. Как сообщили корреспонденту «КП-Тюмень» в ДПСО ТюменьРегионСпас, 47-летнего Галузу Дмитрия, который пропал в Тобольске, удалось найти. Там также добавили, что в отношении него не было совершено противоправных действий, однако о состоянии человека, а также других подробностей раскрывать пока не стали.

Напомним, ранее мы писали, что в Тобольске нашли и девятилетнего Артемия. Он ушел погулять, но не смог вернуться обратно домой. Свою пропажу он объяснил тем, что потерялся. Перепуганные близкие мальчика провели с ним воспитательную беседу. Тоже самое сделали и сотрудники полиции.