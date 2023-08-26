Родители тюменских школьников в ужасе от состояния гимназии №4

Родители недовольны состоянием учебного заведения. Фото: ЧС Тюмень

Учебный год уже не за горами. Меньше недели остается до того, как ребята снова сядут за школьные парты. Однако, по сообщениям родителей, не все учебные заведения готовы принять ребятишек. В группе «ЧС Тюмень» одна из мамочек поделилась снимками и рассказала, что в ужасе от состояния гимназии №4. Она возмущена тем, что в Тюменской Слободе готовят к торжественному открытию второй корпус, при этом абсолютно закрыли глаза на первый.

– В старом корпусе, как в психушке! Двери в туалетах выломаны еще с прошлой зимы! Ремонта и в планах нет! Разруха полнейшая!, – пишут родители школьников.

Также они добавили, что к администрации на прием не попасть. Они, по их мнению, заняты новым корпусом.

Впрочем не все разделили позицию возмущенных родителей. Многие комментаторы отметили, что дети и сами хороши, а учебное заведение в таком состоянии только потому что школьникам лишь бы что-то сломать.

– Тут виновато воспитание! Точнее, его отсутствие! Разруха в гимназии потому что дети на переменах свой гнев, невоспитанность и распущенность вымещают на всем, чем угодно и не могут держать себя в руках!, – пишут тюменцы.