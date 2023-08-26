В Тюмени состоится Межрегиональный форум для молодых людей с инвалидностью

В Тюмени пройдет форум для людей с ограниченными возможностями. Фото: Комсомольская правда

Форум для молодых людей с инвалидностью из регионов Уральского федерального округа «Интенсив-2023» состоится в Тюмени с 18 по 22 октября. Будут мероприятия, которые направлены на их социальную реабилитацию и интеграцию, об этом сообщает издание «Тюменская линия». К участию в образовательной программе приглашают граждан в возрасте от 18 до 45 лет. Спикерами и экспертами выступят представители общественных организаций и органов власти, ведущие общественные деятели, психологи. Они расскажут о возможностях в сфере личностного роста и профессиональной самореализации, социального проектирования и социального предпринимательства, сообщает Тюменская областная региональная организация Всероссийского общества инвалидов.

Для участия в форуме необходимо заполнить электронную заявку