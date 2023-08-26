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НовостиПроисшествия26 августа 2023 7:01

В Тюмени ночью автоледи попала в жесткое ДТП

Девушка серьезно повредила автомобиль, а также снесла фонарный столб.
Екатерина Коган
В Тюмени в центре города девушка снесла опору освещения и разбила машину. Фото: соцсети

В Тюмени в центре города девушка снесла опору освещения и разбила машину. Фото: соцсети

Минувшей ночью на улице Республики произошло серьезно ДТП. 22-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля Лада Приора, врезалась в опору освещения. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области объяснили, что автоледи не справилась с управлением транспортного средства. Стаж вождения у девушки небольшой - полтора года. Сейчас она находится с травмами в медицинском учреждении. Более подробные обстоятельства произошедшего выясняются.