В Тюмени ночью автоледи попала в жесткое ДТП

В Тюмени в центре города девушка снесла опору освещения и разбила машину. Фото: соцсети

Минувшей ночью на улице Республики произошло серьезно ДТП. 22-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля Лада Приора, врезалась в опору освещения. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области объяснили, что автоледи не справилась с управлением транспортного средства. Стаж вождения у девушки небольшой - полтора года. Сейчас она находится с травмами в медицинском учреждении. Более подробные обстоятельства произошедшего выясняются.