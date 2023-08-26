В Тюменской области сироте выдали непригодное для жизни жилье

Стены, пол и потолок в воде. Фото: скриншот видео

В Вагайском районе Тюменской области сирота получил долгожданную квартиру. Вот только радости от этого не прибавилось. Вместо спокойной и комфортной жизни он вынужден спать под протекающим потолком и испытывать бесконечный дискомфорт. В социальной сети молодой человек поделился, что органы опеки Вагайского муниципального района выдают жилье, которое, в принципе, не только не пригодно, но и опасно для жизни. От безысходности мужчина планирует обратиться в областную прокуратуру, во все контролирующие инстанции, а также обратиться к Александру Моору.

Администрация Вагайского муниципального района в курсе ситуации. Они ответили, что специалисты выехали с проверкой в жилой дом и выяснили, что влага, лишняя вода и сырость появилась из-за недавних осадков и сильного ветра. Помимо этого, кто-то установил в неположенном месте антенну и тем самым повредил кровельное покрытие. Чиновники напомнили, что так делать нельзя.

Мириться с таким ответом собственник квартиры не намерен и планирует идти дальше. К тому же, его нелегким положением заинтересовались уже журналисты программы «За гранью».