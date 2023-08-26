В Тюмени нашли пропавшего накануне подростка. Фото: Комсомольская правда

В областной столице завершились поиски 14-летнего Игоря Семенова. Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе регионального УМВД, в четверг близкие ребенка сообщили, что он ушел из дома и не отвечает на телефон, не выходит с ними на контакт. К счастью, поиски «путешественника» завершились благополучно. В ведомстве также добавили, что в отношении мальчика не было совершено никаких противоправных действий, а все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.

Отметим, ранее мы писали, что в Тобольске накануне также искали девятилетнего школьника. Он ушел гулять и не вернулся домой. Перепуганные родители обратились в правоохранительные органы и пропажу удалось найти на следующий день. Оказалось, что мальчик заигрался, заблудился и не смог вернуться самостоятельно обратно.