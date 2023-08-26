Жительница Тобольска вырастила на своей даче гигантские арбузы

В Тобольске женщина вырастила огромные арбузы. Фото: соцсети Юлии Шаймуратовой

Уже не первый год жители северных регионов удивляют тем, что им удается вырастить здесь то, что, в принципе, не должно расти в этих краях. Виноград, апельсины, киви, арбузы. Как рассказала корреспонденту «КП-Тюмень» дочь женщины – Юлия Шаймуратова, ее мама в этом году превзошла саму себя. Она не просто вывела сорт холодостойких, скороспелых арбузов на корнях тыквы, а вырастила целую плантацию гигантов. Самый большой «фрукт» весит аж 15 кг.

Юлия также добавила, что увлекаться бахчевыми мама начала после того, как увидела у знакомой в теплице арбузы. Они были маленькие и не совсем сладкие. Однако этого было достаточно, чтобы вдохновиться и увлечься этой темой. За плечами десятки прочитанных книг, просмотренных видео, а также метод проб и ошибок, который и помог прийти к такому результату.

К слову, увлечение Татьяны Шаймуратовой семья сначала не приняла всерьез. Все-таки Сибирь и ее особенная погода не располагает к выращиванию арбузов. Но в итоге близкие увидели серьезный настрой женщины, ее горящие глаза и поддержали в начинаниях. И это привело к тому, что уже третий год близкие едят не магазинные арбузы, а те, что выращены с любовью и теплом на собственном огороде.