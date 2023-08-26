В Тобольске разгорелся скандал из-за аварийного жилья

Люди в ужасе от условий, в которых им приходится жить. Фото: Типичный Тобольск

В непростую ситуацию попали жители многоквартирного дома 120Д в Тобольске. Гневный пост был опубликован в «Типичном Тобольске». Дом уже много лет рушится и требует либо капитального ремонта, либо же расселения. Собственники не первый год добиваются улучшения жилищных условий, однако пока этого сделать не удается.

Как рассказала автор поста, управляющая компания организовала сбор денежных средств для приглашения независимой экспертизы. На эти цели удалось собрать 700 тысяч рублей. Людям было обещано, что в этот раз дом точно признают непригодным для проживания в нем, но вместо этого специалисты выдали заключение, что у объекта ограниченно-работоспособное состояние, а значит повода переселять жильцов в более благоприятное место нет.

– Пришли два сомнительных персонажа без специального оборудования и экипировки. Мы приносили им свои резиновые сапоги и маски. Погуляли вокруг дома два дня, получили 700 тысяч, которые мы собирали всем домом и нам выдали абсурдное заключение!, – негодует женщина.

Она также добавила, что дом был признан непригодным еще в 2007 году, но заключение каким-то «случайным» способом потерялось.

– Управляющая компания обещает в 2032 году покрасить стены. Но какой от этого толк, если в фундаменте трещины, вываливаются окна, во время дождя топит жильцов последнего этажа, а подвал и потолки покрываются сыростью и плесенью?, – задается вопросом жительница города.

От отчаяния и бесконечной борьбы за справедливость собственники квартир просят обратить внимание на ситуацию главу Тобольска Максима Афанасьева, надеясь, что тогда удастся получить помощь.