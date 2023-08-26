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НовостиОбщество26 августа 2023 3:00

В Тюмени горе-водитель дважды за день попался в руки госавтоинспекторов

20-летний молодой человек стоял на своем и не хотел выполнять требования сотрудников ГИБДД.
Екатерина Коган
В областной столице прошли сплошные проверки

В областной столице прошли сплошные проверки

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В областной столице в минувший вечер и ночь прошли сплошные проверки. Как рассказали корреспонденту "КП-Тюмень" в ГИБДД по Тюменской области, не все водители оказались осознанными. Так, один из автовладельцев дважды за день привлек внимание сотрудников ГИБДД. 20-летний мужчина управлял автомобилем марки "Фольксваген" с незаконной тонировкой. Первое замечание, полученное накануне днем, молодой человек проигнорировал, второе получил уже вечером. Правда помимо протокола ему выдано и требование.

Также в ведомстве добавили, что были и другие, не менее возмутительные случаи. Так, сотрудники Госавтоинспекции остановили "ВАЗ-2107". Оказалось, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке и более того, имеет незаконную тонировку стекол. На водителя составили три административных материала, а автомобиль отправлен на спецстоянку.