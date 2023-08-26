Тюменский врач рассказал, как обезопасить себя от грыжи при копке картофеля

Во время копки картофеля важно быть максимально осторожным и не пренебрегать здоровьем. Фото: Комсомольская правда

Многие семьи уже вышли или в ближайшее время планируют выйти на дачи, чтобы выкопать долгожданный картофель. Однако в этом нелегком деле нужно быть аккуратным. Торопясь, напрягаясь или делая хаотичные движения, можно заработать грыжу.

Как рассказал корреспонденту «КП-Тюмень» руководитель службы экстренной помощи ОКБ №2 Антон Терехин, во время копки картофеля напрягается брюшная стенка. Это служит предпосылкой к грыже живота. То есть, один из внутренних органов может выйти вместе с окружающей его тканями за пределы анатомического положения. Также он отметил, что столкнуться с этим могут люди любого возраста. И даже если грыжа не доставляет дискомфорта, она может ущемиться и привести к некрозу внутренних органов, кишечной непроходимости, либо перитониту.

Поэтому, прежде чем схватиться за лопату или другое орудие, нужно размяться, как перед тренировкой, разогреть мышцы. Достаточно будет сделать махи руками-ногами, наклоны вперед-назад. Кроме того, хватаясь за ведро с картошкой или другие тяжести, лучше сгибать колени, а спину держать прямой. А еще не стоит пренебрегать отдыхом.

Врач также отметил, что для тех, кто уже хорошо знаком с грыжей, то есть, имеет ее, то необходимо быть вдвойне предусмотрительнее, внимательнее и осторожнее. В идеале – отказаться от тяжелых нагрузок. Если этого сделать невозможно, то надеть бандаж или обратиться к врачу и провести оперативное вмешательство для избавления от грыжи.