Активисты студсовета Тюменской области вернулись с летних форумов

Активисты студсовета провели активное и насыщенное событиями лето. Фото: Комсомольская правда

Из образовательного центра – мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске 16 августа вернулись тюменки Елизавета Кубышкина и Елизавета Шевченко. Как сообщает «Мегатюмень», с 10 по 15 августа студентки на смене под названием «Творить» форума «Территория смыслов» создавали «Джект», придумывали уникальную идею и воплощали ее в одном из нескольких форматов – фото, текст или видео.

По словам члена Студсовета Тюменской области Елизаветы Кубышкиной, им рассказали о новой системе постановки цели, которая пришла на замену SMARTy: она и называется «Джект». Однако в конце смены выяснилось, что никакого «Джекта» не существует и вся работа была проделана для того, чтобы выйти за рамки своих возможностей и прийти к гибкому мышлению.

В июле из поездки вернулся председатель Студенческого совета региона Михаил Ляшевич. Он принял участие в первом образовательном интенсиве «Объединяем сообщество РСВ». За три дня на площадке центра знаний «Машук» в Пятигорске он обменялся опытом и получил новые знания.

В июне из Мурманска в столицу Сибири вернулась председатель совета обучающихся ГАУ Северного Зауралья Динара Канаева. Она участвовала в экологическом форуме «Арктика. Лед тронулся», который проходил с 22 по 25 июня. Динара приняла участие в ночной уборке в поселке Абрам-мыс и подъеме затопленного судна.

Делегация Студенческого совета Тюменской области за лето побывала в Саратове на Всероссийской школе по развитию студенческих советов. Образовательный интенсив проходил с 11 по 13 августа.

На семинаре, по словам активистки Кристины Фрибус, они получили много знаний, а также фишек, которые пригодятся для реализации проектов.