ФК «Тюмень» проведет финальный матч этого лета на выезде

Тюменская команда уже в это воскресенье сыграет в Тольятти. Фото: Соцсети ФК "Тюмень"

Уже в это воскресенье ФК «Тюмень» в Тольятти сыграет с местным «Акрономом» – лидером турнирной таблицы МАЛБЕТ – Первой лиги.

По данным «Вслух.ру», соперник закрепился на первом месте, набрав в шести турах 13 очков. Представители Самарской области одержали четыре победы и допустили один проигрыш и одну ничью. Тюменская же команда держится на пятой строке с 10 баллами. При этом наши футболисты праздновали три победы, дважды проигрывали, а не так давно закончили матч вничью. А если быть точнее, с соперником «Динамо» из Махачкалы было 0:0.

В начале осени «Тюмень» на выезде сыграет с «Аланией» из Владикавказа. Клуб занимает вторую строчку и встретит тюменцев 10 сентября. А 23 сентября наши отправятся на матч с «Кубанью» в Краснодар.

Домашние игры пройдут 4 и 17 сентября. К нам приедет «Арсенал» из Тулы, а потом «Родина» из Москвы.