Больница Тобольска получила новое оборудование для реабилитации

Оборудование поможет пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Фото: Комсомольская правда

В Областной больнице №3 города Тобольска появился подвес с беговой дорожкой для вертикализации пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения. Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, такое оборудование используется для подъема и поддержания пациента при перемещении или проведении тренировки с регулировкой нагрузки на ноги. Особенно хорошо оно работает в процессе восстановления двигательных функций после инсульта.

Корректируя угол наклона беговой дорожки и скорости вращения ее полотна, реабилитолог добивается симметричности работы ног и добивается мышечной активности конечности, которая ослаблена. Также в больнице отметили, что в день удается пройти реабилитацию около пяти человек. Все зависит от того, в каком состоянии находится пациент. Один курс может занимать как 15 минут, так и полчаса.

По словам главного врача ОБ №3 Дмитрия Бойко, механотерапия – самое современное направление реабилитации, которое позволяет добиться биологической обратной связи. Методика регулирует мышечный тонус, убирает болевой синдром, улучшает состояние.