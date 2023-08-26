В Тобольске в старом здании электростанции откроется музей

Реставрация здания для будущего музея начнется уже в 2024 году. Фото: СУЭНКО

Новый музей появится в Тобольске в ближайшие годы. Как сообщает «Тюменская линия», частный музей энергетической компании АО «СУЭНКО» откроется в здании электростанции начала 20 века.

Инвестор компании приобрел объект культурного наследия «Здание городских бань», который расположен в подгорной части города, на аукционе.

По словам главы города Максима Афанасьева, готов уже проект. А реставрация помещения начнется в следующем году. Также определено уже и назначение. Большая часть пойдет под офис. И откроется частный музей. Он также добавил, что это социально ориентированный объект и он, определенно, станет местом притяжения. Помимо этого, мэр подчеркнул, что для бизнеса статусно, когда предприниматели не только ведут свою деятельность, но и добавляют другие направления услуг.

Отметим, что площадь музея составит 94 кв.метра.