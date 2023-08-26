Эксперт рассказала, как правильно дома организовать школьное место для подростка

До начала учебного года меньше недели и самое время подготовить не только книги, но и пространство, где ребенок будет делать уроки. Фото: Комсомольская правда

Каждому родителю хочется, чтобы чадо радовало успехами, оценками, победами и знаниями. Однако отправить в школу, приобрести нужные учебники, канцелярию и тетради недостаточно для того, чтобы у чадо был энтузиазм, большая тяга к знаниям и выполнению заданий. Изданию «Тюменская область сегодня» организатор пространства Марина Уразметова рассказала, как организовать рабочее место школьника дома, чтобы подогреть у него интерес к желанию грызть гранит науки.

По словам эксперта, важно учитывать то, что у детей только формируется навык поддерживать порядок и такие качества как усидчивость и внимание. Поэтому нужно сделать все так, чтобы ребенок меньше отвлекался.

Первое, к чему нужно приступить – правильно расположить стол. Желательно, чтобы перед глазами было свободное пространство, а не стена. Кроме того, школьники часто любят экспериментировать и делать перестановки. Следовательно, покупая мебель, лучше делать выбор в пользу легкой и мобильной. Не стоит закрывать глаза и на освещение. Если ребенок правша, то лампу ставить слева, а если левша, то наоборот.

Помимо этого, на столе лучше всего не держать много предметов, так будет легче концентрироваться на учебном процессе, да и наводить порядок в разы проще. Желательно, чтобы ширина рабочей поверхности была 65 см. В этом случае ребенку не будет трудно складывать необходимые учебники, тетради и ручки на стол.

– Еще отмечу, что для занятий дома все материалы лучше держать в переносных емкостях по категориям. Например, по рисованию, лепке или другому предмету. А материалы по ИЗО и труда, которые ребенок носит в портфеле в школу – в отдельных папках. То есть, взял, положил в портфель и ничего дополнительно складывать и искать не нужно, подытожила организатор пространства Марина Уразметова.