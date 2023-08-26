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НовостиОбщество26 августа 2023 0:37

В Тюмени сегодня ожидаются кратковременные осадки

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 26 августа 2023 года
Екатерина Коган
Погода на 26 августа

Погода на 26 августа

Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Осталось буквально несколько дней до начала осени и погода уже начала соответствовать этому времени года.

Сегодня, по данным метеорологов, ожидается переменная облачность. В ночное время суток без существенных осадков, но местами возможен туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура +3..+8 градусов, а в приземном слое местами заморозки -0..-3 градуса.

Днем возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/с, температура +15...+20.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Добавим, ранее мы писали, что Тюмень в ближайшие недели ждут дожди. Лишь со второй половины сентября погода более менее придет в норму и даже порадует небольшим потеплением.