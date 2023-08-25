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НовостиЗвезды25 августа 2023 13:04

Дима Билан посетит Тюменскую область 12 октября с большим концертом

В Тюмень с концертом приезжает Дима Билан
Серафима Краснова
Фото: Дима Билан / ВКонтакте.

Фото: Дима Билан / ВКонтакте.

Знаменитый исполнитель Дима Билан выступит в тюменской филармонии с концертом. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. Сейчас стоимость билета на выступление музыканта составляет свыше 2 тысяч рублей.

Сообщается, что Билан отмечает 25-летие творчества большим сольным концертом под названием «25 лет для вас». Так указано на официальном сайте филармонии.

Выступление пройдет в тюменской филармонии 12 октября. Продажа билетов уже началась, а их цена составляет от 2 тысяч за место в партере и доходит до 5 тысяч рублей за место в ложе.

Ранее «КП» рассказывала о том, как Пелагея посетила Тюмень с бесплатным концертом.