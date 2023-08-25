Глава Обь-Иртышского УГМС рассказала, как аномально жаркое лето повлияет на урожай в Тюменской области

С 1 мая по 20 августа в большинстве районов Тюменской области осадков выпало 78-170 % от нормы. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области приступили к обмолоту зерновых. По мнению синоптиков, от того, как пройдет уборочная, во многом зависит продовольственная безопасность нашего региона и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса.

Из-за жары в этом году в регионе пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. От засухи пострадали несколько районов Тюменской области. Аграрии уже приступили к работам, но урожай зерновых культур в значительной степени зависит от метеорологических условий – влагообеспеченности растений и температурного режима, особенно они важны в критические периоды.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко отметила, что уже четвертый год подряд период вегетации на большей территории Западной Сибири проходил при неблагоприятных агрометеорологических условиях для формирования урожая сельскохозяйственных культур. С 1 мая по 20 августа в большинстве районов Тюменской области осадков выпало 78 – 170 процентов от нормы.

– Первый критический период – это первая, вторая декады июня в развитии зерновых – «кущение – выход в трубку» на большинстве полей прошел при недостаточной влагообеспеченности, что сказалась на кущении растений. Второй критический период – «колошение-цветение» у яровых зерновых отмечался в середине июля. В это время на всей территории области отмечался высокий температурный фон с суховейными явлениями, в большинстве районов южной половины области наблюдался недобор осадков. Крайне неблагоприятной была агрометеорологическая обстановка для цветения и налива зерна. Именно в этот период суховеи наносят наибольший ущерб, приводят к снижению продуктивности сельскохозяйственных культур, – рассказала Наталия Криворучко.

Осадки, прошедшие в конце июля – начале августа, в целом по области улучшили агрометеорологическую обстановку. У зерновых в это время наблюдалось созревание зерна. В настоящее время на большинстве наблюдательных полей у яровых зерновых культур отмечается восковая спелость зерна, местами – полная спелость зерна. Это раньше многолетних сроков на 1 – 2 недели. По прогнозу, восковая спелость зерна яровой пшеницы на всей территории области должна наступить до 27 августа.

Согласно прогнозу метеорологов, в сентябре условия уборки в области всегда ухудшаются, так как уменьшается количество тепла, приходящего к земной поверхности. С установлением среднесуточной температуры воздуха ниже 10 градусов хорошие условия уборки заканчиваются. Медленнее после дождей идет просыхание почвы, добавила Наталия Криворучко.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени и области 26 августа ночью ударят сильные заморозки.