В Тюменской области с 25 по 27 августа объявили сплошные облавы на водителей. Фото: Татьяна Коркина

В пятницу, 25 августа, а также в выходные, 26 и 27 августа, сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории Тюменской области сплошные проверки водителей на трезвость. Облавы на автолюбителей пройдут по всему городу и за его пределами.

– Сегодня мероприятия по контролю водителей на трезвость автоинспекторы проведут в городах Тюмени и Ишиме, Омутинском и Нижнетавдинском районах, – заявили в пресс-службе Госавтоинспекции.

С начала недели автоинспекторы отстранили от управления транспортом 48 нетрезвых водителей. Возбуждено 10 уголовных дел в отношении водителей, севших за руль в состоянии опьянения повторно.