В Тюмени преподаватель аграрного университета за деньги принимал экзамены у студентов

На взятках поймали преподавателя вуза и студентов в Тюмени. Фото: Татьяна Коркина

Преподаватель получил взятку на сумму свыше 90 тысяч рублей за экзамены. Сегодня Калининский районный суд взыскал сумму полученной взятки.

По данным региональной прокуратуры, 34-летний житель Тюмени и сотрудник ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» получил от студентов деньги в размере 94 тысяч рублей за ложные сведения о прохождении ими промежуточной аттестации.

– Мужчина, работая в должности старшего преподавателя кафедры, получил от студентов взятку в виде денег в размере 94 тысяч рублей за внесение ложных сведений о прохождении ими промежуточной аттестации. Суд признал ничтожной сделку по получению ответчиком указанной суммы, поскольку она противоречит основам нравственности и правопорядка, и взыскал с него в доход государства денежные средства, полученные в качестве взятки, — заявили в прокуратуре Тюменской области.

Суд признал преподавателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму свыше 600 тысяч рублей.