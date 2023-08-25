26 августа в Тюменской области ударят сильнейшие заморозки до -3 градусов

Фото: администрация Тюмени.

Тюменский гидрометцентр снова предупреждает горожан о предстоящих заморозках сегодня ночью, с 25 на 26 августа 2023 года. По данным городской администрации, на юге Тюменской области местами сохранится опасное природное явление. Земля в регионе промерзнет ночью до -3 градусов Цельсия.

– На юге Тюменской области ночью 26 августа местами сохранится опасное погодное явление – заморозки в приземном слое, температура – 0…-3 °С, – заявили в тюменской мэрии.

Ранее «КП» рассказывала о том, как дачникам сохранить урожай в период заморозков. Синоптики заявляют, что заморозки в августе бывают раз в 10 – 13 лет, это редкое явление.