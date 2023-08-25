Тюменцам расскажут, как потратить маткапитал на образование ребенка. Фото: Татьяна Коркина

В преддверии нового учебного года семейный проект «Создавая будущее» организует онлайн-конференцию «Материнский капитал: оплата образования детей».

– С момента введения материнского капитала как меры государственной поддержки семьям значительно расширились цели, на которые можно его использовать. Произошли изменения и в распоряжении маткапиталом на образование детей. Поэтому мы посчитали важным еще раз поднять эту тему перед 1 сентября, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель проекта «Создавая будущее».

На вопросы родителей ответит Алефтина Сергеевна Чалкова, управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области: как получить сертификат в электронном виде, на какое образование можно направить средства, какие есть способы подачи заявления на распоряжения средствами МСК, какие документы необходимо предоставить и т.д.

Задать свои вопросы можно уже сейчас, в конференции.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 29 августа 2023 года.