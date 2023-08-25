Работника «Транснефть – Сибири» признали лучшим электрогазосварщиком на Международном конкуре профмастерства

Фото: «Транснефть – Сибирь».

Работника «Транснефть – Сибири» Павла Антошкина признали лучшим электрогазосварщиком на Международном конкуре профмастерства нефтетранспортной отрасли. Он и раньше побеждал на профессиональных соревнованиях среди работников организаций системы «Транснефть».

Отметим, что в ходе соревнований на звание «Лучший электрогазосварщик» участникам надо было подготовить образцы, выполнить сборку и сварку сварных соединений. При оценке выступлений члены комиссии смотрели на результаты выполнения практических заданий и прохождения тестирования на знание нормативной документации, а также на соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

Павел Антошкин работает электрогазосварщиком на нефтеперекачивающей станции «Катыш» (ХМАО–Югра) Урайского управления магистральных нефтепроводов 6 лет. Он заявил, что все конкурсанты – достойные, сильные соперники, лучшие в своих компаниях.

Фото: «Транснефть – Сибирь».

В Международном конкурсе профмастерства приняли участие команды из России, Белоруссии и Казахстана. Конкурсные комиссии, в состав которых вошли представители всех компаний-участников, определяли лучших по восьми профессиям: оператор товарный, лаборант химического анализа, трубопроводчик линейный, слесарь по ремонту технологических установок, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор нефтеперекачивающей станции.

Цель конкурса профмастерства, который прошел в Уфе, – обмен передовым опытом, знакомство с новыми решениями в сфере трубопроводного транспорта, повышение мастерства работников отрасли, расширение связей между коллективами и укрепление партнерских отношений на международном уровне.