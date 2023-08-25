Самолет Тюмень — Москва прилетел с опозданием на два часа из-за отказа турбины. Фото: Татьяна Коркина

Самолет, следующий из Тюмени в Москву, испытал некоторые сложности во время полета. У лайнера отказала обратная тяга турбины. К счастью, лайнер приземлился благополучно. При посадке никто не пострадал.

– 24.08.2023 16.26 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). После посадки КВС доложил об отказе реверса. Самолет RRJ-95/M, RA-89108, рейс SDM6359 Москва (Шереметьево) – Тюмень (Рощино), – рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Поломка самолета сказалась на расписании лайнера. Воздушное судно из Тюмени прибыло в столицу России с опозданием на два часа. Перевозку пассажиров осуществляла авиакомпания «Россия».