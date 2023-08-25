В городе пройдет проверка на герметичность системы теплоснабжения. Фото: Виктория Гаврик

Жителей Тюмени просят сообщать о зеленой воде из крана после 29 августа. В городе пройдет проверка на герметичность системы теплоснабжения, она продлится до 13 сентября 2023 года.

– В теплоноситель будет добавлен органический краситель «Уранин А», имеющий яркий зеленый цвет с флуоресцентным эффектом. Это поможет выявить повреждения и неисправности как на тепловых сетях, так и на внутридомовых коммуникациях. Данный реагент широко используется в различных отраслях промышленности, признан абсолютно безопасным для человека и окружающей среды, – заявили в городской администрации.

Специалисты будут проверять тепловые сети и внутридомовые системы, подключенные к котельной № 19 в домах на улицах Ершова, Кулибина и Маршала Захарова.

В мэрии предупреждают, что реагент добавят в сетевую воду, циркулирующую в трубопроводах тепловых сетей, которая не используется для нужд горячего водоснабжения.