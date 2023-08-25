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НовостиОбщество25 августа 2023 7:16

На тюменском электромеханическом заводе заметили скопление пожарных машин

На территорию предприятия прибыли 10 автомобилей
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Жители заметили у тюменского электромеханического завода скопление машины МЧС. По словам очевидцев, на территорию предприятия прибыли по меньшей мере 10 автомобилей. В пресс-службе ведомства сообщили, что беспокоиться не о чем.

– На тюменском электромеханическом заводе 25 августа проходят учения, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени потушили пожар на площади 180 квадратных метров в частном доме-гостинице на улице Колхозной.