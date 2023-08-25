Тюменец забил отца кулаками и признался в этом следователям

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тюменской области арестован житель Вагайского района, обвиняемый в причинении смертельных травм своему отцу. Следователями установлено, что в ночь на 18 августа в частном доме в селе Аксурка между 35-летним мужчиной и его родственником произошел конфликт.

Молодой человек решил применить силу и избить пенсионера. В порыве злости обвиняемый подошел к лежащему на диване отцу и нанес ему удары руками по голове.

– Через некоторое время от полученных повреждений потерпевший скончался. В ходе проведения следственных действий по факту смерти мужчины обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

По ходатайству следователя судом арестован 35-летний мужчина. Сейчас силовики собирают доказательную базу, чтобы направить материалы дела в прокуратуру и суд.