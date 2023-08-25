На 1 сентября в Тюмени вводят запрет на продажу выпивки

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В День знаний, 1 сентября, в Тюмени из-за праздничных мероприятий будет ограничена продажа алкоголя в местах массового скопления людей и образовательных учреждений. Такое решение приняла городская администрация.

Как сообщили в мэрии Тюмени, 1 сентября, с 13.00 до 17.00 в городских парка запланировано проведение концертно-развлекательных программ для школьников в честь первого дня нового учебного года.

Запрет не касается продажи алкоголя в кафе, барах, ресторанах и другом общепите. При этом нельзя покупать спиртное навынос. За нарушение владельцам заведений грозит крупный штраф.

Торговля алкогольной продукцией в запрещенный день регулируется статьей 14.2 КоАП РФ, а это значит, что в случае нарушения требования местных властей предпринимателям грозит штраф: для обычных граждан – от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч, для юрлиц – от 30 до 40 тысяч рублей.