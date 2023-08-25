Спрос на противовирусные препараты и антибиотики резко вырос в Тюмени. Фото: Виктория Гаврик

В аптеках Тюмени за две недели вырос спрос на сезонные препараты – противовирусные, антибиотики и другие лекарства, нужные в сезон ОРВИ и гриппа. В тюменских аптеках пояснили, что в городе начала расти заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Из-за похолодания жители стали все чаще болеть, обращаться к врачам, где им выписывают рецепты на антибиотики и симптоматические лекарства от простуды. Эту информацию подтвердили и в Роспотребнадзоре Тюменской области.

– За прошедшую 31-ю неделю 2023 года заболеваемость COVID-19 в сравнении с прошлой неделей увеличилась на 17,5 процентов, зарегистрировано 27 случаев заболевания. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, – заявили в ведомстве.

Скачок заболеваемости произошел еще 9 августа, и до сих пор держится на высоком уровне, отмечают врачи. В тюменских аптеках жители также раскупают спреи от насморка, пастилки для горла и спреи от кашля.